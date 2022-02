이재명 "국·공립 유치원 통학버스, 사립유치원 수준으로 확대"

62번째 소확행 공약

수도권·광역시 유치원 통원버스, 국·공립 23.7% vs 사립 84.9%

국·공립 유치원 통원버스 유치원당 평균 2대로 확대

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 4일 국·공립 유치원 통학버스를 확대하고 병설유치원생과 초등학교 저학년 학생도 통학버스를 함께 이용하도록 하겠다고 약속했다.

이날 이 후보는 62번째 소확행 공약을 페이스북에 공개하며 "교육청의 통원버스와 인력을 더 확충하고 국가의 지원도 더 늘리겠다"고 밝혔다. 국·공립유치원 확대에 발맞춰 통원버스 운영을 늘리고, 초등 병설유치원에 배치된 버스를 초등 저학년생도 함께 이용하도록 하는 등 어린이들의 통학 지원을 대폭 확대하겠다는 내용이다.

세부적으로는 현재 국·공립 유치원 1곳당 1.4대 수준인 통학버스를 평균 2대까지 확대할 방침이다.

민주당 선거대책위원회에 따르면 서울지역의 국?공립유치원 중 통원버스를 운영하는 유치원은 3개이며, 수도권?광역시의 경우 통원버스 운영하는 유치원의 비율은 전체 대비 10%대 수준이다. 2021년 기준 전국 4959개 국?공립유치원 중 통원버스를 운영하는 유치원은 2350개(47.4%)로 사립유치원 운영 비율(88.6%)의 절반 수준이다.

이 후보는 국·공립유치원 통원버스 운영 비율을 사립유치원 수준으로 확대하고, 농산어촌뿐만 아니라 도시지역에서도 안심하고 집 앞에서 아이들을 배웅하도록 하겠다고 약속했다. 또한 교육청과 협의해 원거리 통학, 장애아동, 교통 불편 지역 거주, 맞벌이 등으로 가정의 통학 지원이 어려운 아이 등 다양한 상황에 맞는 지원을 확대해 가겠다고 덧붙였다.

이 후보는 "국공립유치원 통원버스 확대 운영으로 아이들은 더 안전하게 보호하고, 보호자의 등하원 부담은 덜어내겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr