2월 쇼핑찬스 이커머스서 펼쳐진다

설 연휴가 끝나고 시작된 2월을 맞아 이커머스 업체들이 다양한 할인 혜택을 제공하는 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 확진자 폭증으로 비대면 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 될 전망이다.

위메프는 '기프트데이'를 열고 졸업·입학, 밸런타인데이, 정월대보름 선물 테마관을 운영한다. 7일부터 9일까지 열리는 이번 기프트데이의 졸업·입학 테마관에서는 디지털·가전, 패션, 뷰티 아이템 등을 선물로 제안한다. 밸런타인데이 추천 선물로는 ▲페라가모 남성 벨트 ▲나이키 테일윈드 79 ▲허쉬 밀크 초콜릿 등을 선보인다.

15일 정월대보름을 앞두고 부럼과 건강기능식품 선물도 한자리에 모았다. 사흘 간 매일 각 테마관 인기 상품을 모아 '오늘의 선물&베스트 선물' 코너도 운영한다.

티몬은 인기 해외직구 브랜드 상품을 선보이는 '해외직구 건강식품대전'을 실시한다. 최근 코로나19 장기화로 해외 직구를 이용하는 수요가 꾸준히 늘고 있다. 실제 티몬에서도 해외직구 건강·식품 카테고리의 지난해 하반기 매출은 2020년 동기 대비 180% 성장한 것으로 나타났다. 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 유명한 건강 기능 식품을 합리적으로 구매하려는 이들이 늘고 있는 것으로 보인다.

이에 티몬은 7일부터 11일까지 인기 브랜드 상품을 한눈에 살펴보고 구매할 수 있는 건강식품대전 기획전을 마련했다. 솔가, 센트룸, 오쏘몰 등 직구 인기 브랜드를 비롯해 TWG, 로네펠트, 라바짜, 닥터브라이언 등 다양한 카테고리 브랜드의 상품을 준비했다. 즉시할인 10%와 쿠폰할인 5%를 함께 받을 수 있어 최대 15%까지 추가 할인 적용이 가능하다.

