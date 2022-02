대선토론 마친 尹 "시작했더니 끝났다…답변하다 보니 물어볼 시간도 없다"

지상파 3사 대선후보 토론

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] "시작했더니 금방 끝났다."

윤석열 국민의힘 대선후보는 3일 4자 대선후보 토론을 마친 뒤 이같이 총평했다.

윤 후보는 지상파 3사 대선후보 텔레비전 토론을 마친 뒤 총평을 묻는 기자들의 질문에 "다자토론이니까 질문하려고 종이에 써갖고 왔는데 5%도 못 물었다"며 "답변하다 보니 물어볼 시간이 안 난다"고 말했다.

그는 이재명 더불어민주당 대선후보와의 양자토론에 대해서는 "어차피 시간 낭비하지 말자"며 "양자토론은 중계 녹화가 전혀 안 되는 건데 그런 토론 무엇하려고 하냐"고 말했다. 자료 휴대 문제로 양자토론이 무산된 것을 의식한 듯 "자료 다 들고 왔더만"이라고 언급하기도 했다.

이 후보에 대한 의혹이 해명됐냐는 질문에는 "제기할 시간도 없었다"며 "뭘 물어보면 엉뚱한 이야기를 한다. 자신없는 것이다"라고 말했다.

그는 "본인(이 후보)가 시장 시절 할 때 했던 개발에 대해 물어보는 데 국민의힘이 했다고 한다"며 "이건 정당한 것이다 아니면 몰랐던 것이다 이런 대답이 나와야 하는데, 아버지집을 김만배 누나가 샀다 이런 게 대장동과 무슨 관계가 있냐"고 했다.

