글로벌 창업사관학교 3기 입교팀 40개사 모집

올해부터 투자 유치 지원 프로그램도 신규 추진

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 '글로벌 창업사관학교'에 입교할 창업기업 40개사를 모집한다고 3일 밝혔다.

2020년 개교한 글로벌 창업사관학교는 혁신적인 아이템을 보유한 창업기업을 대상으로 세계 최고 수준 창업기획자의 밀착 보육과 데이터·네트워크·인공지능(D.N.A.) 분야 특화 교육, 최대 5000만원의 사업화 자금, 업무 공간, 해외 네트워킹 등을 통합 지원하는 프로그램이다.

이번 3기는 4일 공고를 시작으로 3~4월 중 입교팀 선정 평가를 거쳐 4월 말부터 12월 말까지 약 9개월간 프로그램을 진행할 예정이다. 올해는 지원 대상을 디엔에이(D.N.A.) 기술을 활용할 수 있는 전 분야의 업력 3년 미만 창업기업으로 확대했다. 입교팀의 보육은 세계 최고 수준의 창업기획자인 500스타트업, 에스오에스브이, 플러그 앤 플레이, 스타트업부트캠프, 테크스타즈가 전담한다. 특히 올해부터는 입교팀의 글로벌 진출 역량을 정확하게 진단하기 위해 밀착 보육을 담당하는 글로벌 창업기획자가 입교팀 평가 단계부터 참여할 예정이다.

입교팀의 투자 유치를 위한 지원도 강화했다. 입교팀 대상으로 아이알(IR) 자료 제작부터 피칭 멘토링, 모의 실습까지 투자 유치 전반에 걸친 내용을 알려주는 멘토링 프로그램을 신설했다. 우수 입교·졸업팀 대상으로는 중소벤처기업진흥공단의 초기기업 전용투자 프로그램인 '새싹 기업 시드(SEED) 투자'를 연계하고 대내외 투자유치 설명회에도 우수 입교팀을 추천하는 등 다양한 투자 유치 기회를 제공할 예정이다. 최대 5000만원의 사업화 자금, 서울 구로 G타워에 위치한 개방형 업무 공간 제공, 국제기구와의 협업을 통한 네트워킹 지원도 작년과 동일한 수준으로 추진할 예정이다.

강신천 중기부 기술창업과장은 "글로벌 창업사관학교는 보육·교육·사업화자금·사무공간 제공이 결합된 최적의 스타트업 글로벌화 육성 플랫폼"이라며 "유망한 창업기업들이 글로벌 시장으로 진출하기 위한 교두보로서 충분히 활용할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr