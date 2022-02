신한은행, 국내 금융권 최초 GGC와 ESG 실행 업무협약

지난달 英 런던지점에 ESG글로벌데스크 신설 후 첫 성과

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 국내 금융권 최초로 녹색보증회사(GGC)와 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 실행을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. GGC는 영국 정부와 녹색기후긱므 등이 출연한 국제 보증기관으로, 개발도상국의 기후변화 관련 지원을 목적으로 하며 오는 6월 설립을 앞뒀다.

이번 협약에 따라 신한은행은 GGC가 발행하는 보증서를 활용, 개도국 내 기업들의 ESG관련 자금지원, 이머징 마켓의 그린본드 등의 발굴·운용, ESG 관련기업 투자 등 그린 파이낸싱을 확대한단 방침이다.

신한은행은 글로벌 ESG 실행을 위해 지난달 런던지점에 ESG 글로벌데스크를 신설하는 등 관련 조직체계를 강화해 왔다. 이번 GGC와의 협약은 그 첫 성과로 글로벌 ESG 확장의 본격적인 시발점이 될 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

아울러 이번 협약은 영국의 스탠다드차타드 은행, 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹, 싱가포르 DBS은행 등에 이어 체결된 것으로, 글로벌 은행 중에서도 신한은행의 ESG에 대한 높은 관심을 보여준다는 게 회사 측 설명이다.

신한은행 관계자는 "향후 글로벌에서도 ESG 관련 자금 수요가 증가할 것으로 예상돼 관련 기업 지원을 더욱 강화할 예정"이라며 "앞으로 신한금융그룹의 ESG 슬로건인 '멋진 세상을 향한 올바른 실천(Do the Right Thing for Wonderful World)'을 기반으로 글로벌에서도 친환경 금융과 같은 새로운 비즈니스 기회를 발굴해 미래 성장을 위한 경쟁력을 더욱 강화할 계획"이라고 밝혔다.

유제훈 기자





