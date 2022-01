코로나19 먹는치료제 복용자 80% ‘증상 호전’…위중증·사망 악화 없어

방대본, 초기 복용자 63명 분석결과

복용 중 69.1% 미각 변화(쓴맛), 23.6% 설사 증상

복용자 96% "주변 확진자에 팍스로비드 복용 추천하겠다"

[아시아경제 김희윤 기자] 미국 화이자의 코로나19 먹는 치료제 '팍스로비드'를 복용한 환자 10명 중 8명이 복용 후 증상이 호전된 것으로 조사됐다.

복용 중 위중증이나 사망으로 악화한 경우는 없었다. 10명 중 7명이 쓴맛을 느끼는 미각 변화를 경험했다고 응답했다.

31일 질병관리청 중앙방역대책본부(방대본)는 정례 브리핑에서 '먹는 치료제 초기 투여자 조사 결과'를 발표했다.

조사는 지난 14일부터 국내 팍스로비드의 초기 복용자 63명의 복용 전·후 건강상태와 인구학적 특성, 치료 경과 등을 분석했다.

복용자 63명 중 51명(81.0%)은 재택치료관리 의료기관에서 처방 받았다. 나머지 12명(19.0%)은 생활치료센터 처방받았다.

이 중 60명(95.2%)이 5일간의 복용을 완료했다. 3명(4.8%)은 발열 지속과 미각 변화 등의 증세를 호소해 복용을 중단했다.

설문조사에 응한 55명의 팍스로비드 복용 전·후 상태를 확인한 결과 복용 전에는 호흡기 증상, 인후통, 발열·근육통 등을 호소했다. 복용 후엔 80%에 해당하는 44명이 증상이 호전됐다고 응답했다.

이 중 23명(41.8%)이 '모든 증상이 사라짐'이라고 답변했다. 13명(23.6%)은 '상당히 호전됨', 8명(14.5%)은 '일부 호전됨'이라고 답변했다.

'큰 차이가 없었다'는 10명(18.2%), '복용 전보다 상태가 악화됐다'는 1명(1.8%)으로 나타났다.

55명 중 69.1%인 38명은 복용 중 미각 변화(쓴맛)를 겪었다고 답했다. 13명(23.6%)은 설사 증상을 경험했다.

응답자의 96.4%(53명)는 주변의 다른 코로나19 환자에게 팍스로비드 복용을 추천하겠다고 응답했다.

코로나19 진단 후 팍스로비드 처방까지의 걸린 시간은 평균 1.4일, 증상발생 후 처방까지는 평균 2.3일이 소요됐다.

이상원 방대본 역학조사분석단장은 이날 정례 브리핑에서 "이런(증상 호전) 효과의 가능성과 함께 (환자의) 확진 및 신고 이후에 병상 배정, 비대면 진료·처방 등의 과정들이 비교적 원활하게 진행됐던 것으로 평가된다"며 "앞으로도 팍스로비드를 포함한 코로나19 치료제가 환자에게 적시에 공급돼 사용될 수 있도록 공급 및 사용 체계를 안정적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

정부는 화이자사의 팍스로비드 76만2000명분과 머크앤컴퍼니(MSD)의 몰누피라비르 24만2000명분을 합쳐 총 100만4000명분의 먹는 치료제를 확보했다.

팍스로비드는 초도물량 2만1000명분이 지난 13일 국내에 들어왔다. 1만1000명분은 다음달 1일 들어오는 등 나머지 물량도 순차적으로 도착할 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr