민주당 "尹, 자료 없이 네거티브도 못해…어깃장 부리며 토론 무산"

[아시아경제 이기민 기자] 더불어민주당은 31일 윤석열 국민의힘 대선 후보에 대해 "처음부터 네거티브조차도 자료 없이는 못 하는 후보라고 고백했어야 했다"며 "네거티브 자료를 한 보따리 들고 오겠다고 어깃장을 부리며 토론을 끝내 무산시키려 한다"고 주장했다.

박찬대 민주당 선대위 수석대변인은 이날 "처음부터 자료 없이 토론하자고 주장한 것은 국민의힘"이라며 "민주당이 무자료 토론이 좋다고 화답하자 갑자기 메모 정도는 가지고 들어가자고 말을 바꿨고, 또다시 메모가 아니라 자료를 가지고 들어가야 한다고 우긴 것도 국민의힘"이라고 지적했다.

그는 "주제 없는 토론을 고집하기에 이재명 후보가 양보하고 양자 토론의 물꼬를 텄다"며 "그런데 국민의힘은 무엇에 놀랐는지 네거티브 자료를 한 보따리 들고 오겠다고 어깃장을 부리며 토론을 끝내 무산시키려 하고 있다"고 주장했다.

이어 "윤 후보와 국민의 힘의 비상식적인 협상 태도는 이해할 수가 없다. 이해할 수 있는 단 하나의 해답은 국민의힘이 애초부터 토론할 뜻이 없었다는 것"이라며 "4자토론을 회피할 목적으로 양자 토론을 제안하고, 양자 토론을 수용하니 주제 없는 토론을 다시 고집했던 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이마저 수용하니 커닝자료를 반입하지 못하게 해서 토론을 못한다며 무산의 책임을 떠넘기는 것"이라며 "국민의힘은 거짓말하지 말기 바랍니다. 우리측 협상대표인 박주민 의원이 문자로 입장 변경 여부에 대해 질의했고, 입장 변경은 없다고 답한 것은 성일종 단장"이라고 주장했다.

