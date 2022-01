▶송남수씨 별세, 조경순(대신증권 전무)·경권(금강건설장비 대표)·희숙(떡하나에 사랑하나 대표)·희정씨 모친상, 강현목(자영업)·이성근(꿈꾸는교회 목사) 빙모상, 강종숙(한국투자증권 차장)·윤경은씨 시모상 = 31일 오전 4시 37분, 신촌세브란스병원 장례식장 특2호실, 발인 2월 2일 오전 5시. 02-2227-7580

박소연 기자 muse@asiae.co.kr