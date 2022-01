나를 위한 플렉스…‘셀프 설 선물’ 인기

[아시아경제 문혜원 기자] 최근 MZ 세대 사이 자신의 취향과 스타일의 가치를 높이는 소비를 추구하는 ‘미코노미(Me+Economy)’ 트렌드가 더해지면서 올해 설 명절에는 ‘셀프 설 선물’이 주목받고 있다.

31일 유통업계에 따르면 이니스프리는 2022년 새해의 시작을 응원하는 마음을 가득 담아 설 연휴에 특별히 만나볼 수 있는 한정판 ‘2022 럭키 뉴이어 박스’를 선보였다. 럭키 뉴이어 박스에는 ‘레티놀 앰플 박스’, ‘블랙티 트리트먼트 에센스 박스’, ‘블랙티 앰플 박스’가 있으며 각 품목별 3가지 옵션의 럭키 박스로 구성됐다. 럭키 박스 구매 시 동일 품목 본품 1개 또는 샘플 키트 등이 증정되는 특별한 프로모션이다.

레티놀 앰플은 이니스프리 그린 이노베이션 랩을 통해 탄생한 레티놀 성분이 함유된 앰플로, 트러블의 시작부터 모공, 잡티 흔적까지 케어해 투명한 피부결로 가꿔준다. 피부 자극감을 88% 완화한 제형 기술인 이니스프리만의 ‘제주 시카 리포좀로지TM(Jeju Cica LiposomlogyTM)’ 기술이 적용됐으며 6가지 안전성 테스트를 검증받아 다양한 피부 고민들로 예민해진 피부에도 아침 저녁으로 데일리 케어가 가능하다.

설 연휴 기간 집중적으로 피부 관리하기에 좋은 블랙티 트리트먼트 에센스도 이번 프로모션을 통해 만나볼 수 있다. 지난 20일 출시 직후부터 많은 인기를 끌고 있는 제품으로, 단 7일 사용만으로도 피부 각질 턴오버 케어, 피부결 개선을 도와 다각도에서 매끈하고 빛나는 투명 피부를 선사한다.

KGC 인삼공사는 설을 앞두고 MZ 세대를 위한 ‘2022년, 힘내라 20대’ 캠페인을 마련했다. 정관장 멤버스에 신규 가입한 20대 고객 전원에게 정관장 포인트 1만점을 제공하고, 정관장 매장에서 10만원 이상 결제한 고객과 정관장몰에서 3만원 이상 결제한 고객에게는 이벤트 응모를 통해 각각 2022명에게 정관장 활기력 10병을 증정한다.

정관장 활기력은 6년근 홍삼농축액에 생강, 대추, 구기자, 오미자, 황기 등 전통 소재와 비타민 B, C를 배합한 앰플형 건강 드링크로 한 병 섭취만으로 간편하게 기력 보충이 가능하다. 카카오톡 선물하기 전용 제품으로 출시된 정관장 활기력 에너지박스는 ‘정관장 활기력(20mL)’을 20병으로, 하루 1병씩 한 달 에너지를 책임지고 충전해줘 MZ 세대나 직장인 사이에서 명절 선물로 인기를 끌고 있다.

그랜드 조선 제주는 설 연휴를 맞아 한 해 동안 고생한 나를 위해 여유롭고 편안한 스테이로 재충전의 시간을 선사할 ‘럭키 뉴 이어스 데이(Lucky New Year’s Day)’ 패키지를 선보였다. 패키지는 아늑하고 포근한 객실에서의 1박과 아리아 조식 1인 혜택에 더해 그랜드 조선 제주의 가든 풀과 피크포인트 풀을 함께 이용할 수 있어 온전한 나를 위한 휴가를 만끽할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr