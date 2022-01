주한미국 철수 계획 반대했던 싱글러브 전 유엔사 참모장 별세

[아시아경제 박소연 기자] 지난 1977년 지미 카터 당시 대통령의 주한미군 철수 계획에 반대했다가 강제 퇴역당했던 존 싱글러브 전 유엔사 참모장(예비역 소장)이 노환으로 별세했다. 향년 100세.

미군 관련 전문 사이트인 '샌드박스'는 30일(현지시간) '전설적인 특공대원'이었던 존 싱글러브 예비역 소장이 지난 29일 오전 7시 미국 테네시주 자택에서 아내 조앤과 자녀들이 지켜보는 가운데 평화롭게 숨을 거뒀다고 보도했다.

고인은 지난 1943년 로스앤젤레스의 캘리포니아대학을 졸업한 뒤 곧바로 소위로 입대했고, '그린베레'로 불리는 육군특전사의 전신인 OSS(전략사무국)와 중앙정보국(CIA)에서 근무했다.

그는 1949년 설치된 CIA 서울지부에서 근무하며 한국과 인연을 맺었고, 김화지구 전투대대장으로 6·25전쟁에도 참전했다.

그는 유엔사 참모장으로 근무하던 지난 1977년 5월 워싱턴포스트(WP)와의 인터뷰에서 "5년 이내 주한미군을 철수시키겠다는 카터 대통령의 계획은 곧 전쟁의 길로 유도하는 오판"이라고 비판했다가 본국으로 소환된 뒤 자신의 의사와 상관없이 군을 떠났다.

