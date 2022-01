코로나19 신규확진 1만7085명‥사흘째 1만7000명대(상보)

[아시아경제 박소연 기자] 31일 코로나19 국내 신규 확진자 수는 1만7000명대 초반을 기록했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 확진자가 1만7085명 늘어 누적 84만5709명이라고 밝혔다.

신규 확진자는 지난 29일부터 3일 연속 1만7000명대를 기록했다. 전날 1만7529명(당초 1만7532명으로 발표된 후 정정)보다는 444명 줄었다. 설 연휴를 맞아 검사건수가 감소한 영향을 받은 것으로 보인다.

신규확진자는 지난 25일(8570명) 처음으로 8000명대를 기록했고, 26일(1만3009명) 처음으로 1만명을 넘은 후 계속 증가해 30일까지 6일 연속 최고치를 경신했다.

검사량 영향으로 신규 확진자가 다소 줄었지만 오미크론 변이의 전파력이 델타 변이의 2∼3배이고, 설 연휴 접촉·만남이 급증한다는 점을 감안하면 신규 확진자가 2만명을 넘는 것은 시간문제인 것으로 보인다.

최근 신규 확진자가 급증했지만 아직 위중증 환자나 사망자 수 증가로는 이어지지 않고 있다.

이날 0시 기준 위중증 환자는 277명으로 전날과 같다.

사망자는 23명 늘어 누적 6755명이 됐다. 누적 치명률은 0.80%다.

전날 오후 5시 기준 전국의 코로나19 중증 병상 가동률은 16.0%(2359개 중 377개 사용)로, 전국에 입원 가능한 병상이 1982개 남아있다.

재택치료자는 이날 0시 기준 7만5709명으로 전날(6만6972명)보다 8737명 증가했다.

신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1만6850명, 해외유입이 235명이다.

지난 한주간(23∼29일) 국내에서 검사를 통해 오미크론 변이에 감염된 것으로 확인된 확진자는 7019명으로, 누적 감염자는 1만6879명으로 늘었다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr