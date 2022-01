어디서 많이 봤는데…'모나리자·고흐·모차르트' 소름 돋는 실물 재현 사진

[아시아경제 황수미 기자] 예술 작품으로만 봤던 역사 속 인물들이 인공지능(AI)을 통해 실사화돼 화제다.

콘텐츠 크리에이터 히드릴리 디아오는 자신의 SNS를 통해 모나리자, 빈센트 반고흐, 모차르트 등 역사 속 인물을 현시대의 실제 사람의 얼굴로 구현한 사진을 공개했다.

모나리자는 30~40대로 보이는 긴 머리 여성의 모습으로 구현됐다. 목에 스카프를 두르고 녹색 니트를 착용해 현시대에 존재하는 실제 사람과 같은 모습이다. 특히 모나리자 그림의 대표적인 특징으로 꼽히는 흐린 눈썹도 실감 나게 묘사됐다.

자화상 그림으로만 남아있는 화가 빈센트 반고흐의 모습도 실제 얼굴로 다시 탄생했다. 금발의 머리와 턱수염, 녹색 눈동자 등 그림 속 특징이 그대로 구현됐다.

조각상으로 남아있는 알렉산더 대왕은 20대 남성의 모습으로 재현됐다. 마리 앙투아네트는 그림 속에 묘사된 하얀 피부와 푸른 빛의 눈동자가 그대로 구현된 모습이다.

이외에도 모차르트, 윌리엄 셰익스피어 등도 현시대 사람의 모습으로 재탄생했다.

히드릴리 디아오는 이번 실사화 작업에 AI 프로그램 아트브리더(Artbreeder)와 페이스앱(FaceApp)을 활용했다고 설명했다.

아트브리더는 다양한 데이터를 스스로 학습시키는 딥러닝으로 얼굴, 풍경 등의 이미지를 만들어낸다. 이미지, 음성 등의 다양한 데이터를 비교해가면서 실제와 유사한 모습으로 자동 생성해내는 생성적 대립 신경망(GAN) 기술을 기반으로 한다.

페이스앱은 딥페이크 기술을 활용해 얼굴을 편집하는 앱이다. 딥페이크는 AI의 한 분야인 딥러닝(Deep learning)을 활용해 사람의 얼굴이나 특정 부위를 합성해 가짜 합성물을 만들어내는 기술이다.

앞서 일본 유튜버 오스시가 아트브리더를 통해 만화 '짱구는 못 말려' 캐릭터를 실제 사람처럼 구현한 영상이 화제를 모은 바 있다.

