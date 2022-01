[EPS 유망주③]월풀 넘어 생활가전 세계 1위 LG전자…전장사업 성장궤도

[아시아경제 이명환 기자] 지난해 월풀을 제치고 세계 가전시장 매출액 1위를 달성한 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 1,048,524 전일가 124,000 2022.01.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 취약계층·자립준비 청년에 음식 키트 및 생필품 기부[클릭 e종목] "LG전자, 올해 전장부품 부문 수익성 개선"[컨콜 종합]LG전자 "유럽 완성차 업체와 자율주행 부품사업 진행" close 는 올해 영업이익 증가율보다 주당순이익(EPS) 증가율이 높을 것으로 전망되는 대표 종목으로 손꼽힌다.

31일 증권업계에 따르면 LG전자의 지난해 연결기준 매출액은 74조7216억원, 영업이익은 3조8638억원이다. 매출액은 전년보다 28.7% 증가한 반면 영업이익은 1.1% 줄었다. 매출액은 연간 기준 역대 최대로, 70조원을 넘긴 건 이번이 처음이다. 특히 생활가전부문(H&A) 매출이 27조원을 넘어서 23억4800만달러(약 2조6088억원)의 월풀을 제치고 글로벌 생활가전 1위를 달성했다.

LG전자 관계자는 "위생가전, 공간 인테리어 가전, 올레드 TV 등 프리미엄 제품의 판매 확대를 추진하는 한편 해외 주요 시장에서의 성장세에 힘입어 매출이 크게 성장했다"고 설명했다.

증권업계는 LG전자의 전장사업(VS) 부문이 올해 성장을 이끌 것이라고 분석했다. 박강호 대신증권 연구원은 "VS의 영업이익 흑자전환가 늦어지고 있지만 2022년 하반기로 예상한다"며 "반도체 공급망 이슈로 자동차 생산 차질이 지속되나 점차 완화돼 VS 매출은 성장 궤도에 진입할 것"이라고 전망했다. 김동원 KB증권 연구원은 "차량용 반도체 공급부족은 올 하반기부터 일부 완화될 것으로 예상되고 글로벌 부품 공급망 이슈도 연말로 갈수록 점차 개선될 것으로 보인다"며 "중장기 관점에서 전장사업의 흑자전환 기대는 유효할 것"이라고 예측했다.

프리미엄 가전을 앞세운 가전사업부의 전망도 밝다. 박 연구원은 "2022년 H&A의 성장과 높은 수익성은 유지할 전망"이라며 "프리미엄 비중 확대, 신가전의 구성 다변화로 경쟁력이 높아질 전망이며 평균공급단가 상승과 새로운 매출 추가로 캐시카우(현금창출원) 역할을 유지할 것"이라고 전망했다.

증권사들은 LG전자의 올해 EPS를 1만원 중후반대로 제시했다. KB증권은 LG전자의 EPS가 올해 1만6985원을 기록한 뒤 내년 1만8555원까지 오를 것으로 내다봤다. 대신증권은 LG전자의 올해와 내년 예상 EPS를 각각 1만6005원과 1만8168원으로 예상했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr