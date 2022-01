“홈설족 잡아라”…대형마트, 먹거리 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 대형마트들이 설 연휴 기간 귀성하지 않고 집에서 가족들과 시간을 보내는 사람들을 겨냥해 집밥용 음식 재료부터 밀키트까지 먹거리 할인 행사에 나선다.

31일 업계에 따르면 이마트는 다음달 2일까지 명절 때 즐겨 먹는 LA갈비를 연중 최대 규모인 120t(톤)을 준비해 판매한다. 손질한 민물장어와 동태, 오징어 등은 해양수산부와 함께하는 수산물 판매 촉진 행사의 일환으로, 신세계포인트 적립 때 최대 50% 할인 판매한다. 일품요리용으로는 피코크 인기 밀키트 5종을 2개 이상 구매 시 30% 할인 판매한다.

롯데마트는 전국한우협회·한우자조금관리위원회와 공동으로 한우 행사에 나선다. 1등급 한우 국거리·불고기, 한우구이용 상품은 엘포인트 회원을 대상으로 최대 30%, 육전용 홍두깨살은 20% 할인 판매한다. 지난해 설과 추석 연휴가 포함된 일주일간 자체 간편식 브랜드 '요리하다' 상품 중 동그랑땡이나 완자, 동태전 등 명절 관련 상품의 매출이 늘어났던 점을 반영해 올해 설 연휴에도 요리하다 브랜드의 동태전과 오징어 해물완자, 떡갈비 제품을 할인 판매한다.

홈플러스는 농협안심한우 구이류 3종을 마이홈플러스 회원 대상으로 최대 40% 할인 판매하며 자체 브랜드인 '홈플러스 시그니처'의 각종 냉동·튀김류 상품 10여종은 2개를 구매하면 20% 할인해 준다. 켈로그 브랜드의 시리얼 5종과 두유 10여종 등은 하나를 구매하면 하나를 더 주는 '1+1' 행사를 한다.

대형마트 관계자는 "비대면 명절 장기화로 인해 설 연휴 다양한 먹거리 수요가 늘었다"며 "집밥용 재료부터 간편식까지 인기 가족 먹거리를 할인된 가격으로 구매할 수 있는 연휴 행사를 준비했다"고 말했다.

