[컨콜]LG전자 "올레드 출하량, 전년대비 2배 이상↑…목표 초과달성"

LG전자는 27일 진행된 지난해 실적 컨퍼런스콜에서 유기발광다이오드(OLED·올레드) TV 출하량에 대해 "지난해 4분기 북미·유럽 중심 견조한 수요로 전년 대비 60% 이상 성장했고, 자체 목표도 초과 달성했다"며 "연간으로도 전년 대비 2배 이상 상승했다"고 밝혔다.

이어 "올해 올레드 출하량 목표를 구체적인 수치로 제시할 수는 없지만 현재의 압도적인 시장 지위를 계속 유지할 것"이라고 말했다.

