KB증권, 설 맞아 한부모 가정에 '情든든 KB박스' 전달

[아시아경제 권재희 기자] KB증권은 설날을 맞아 지역사회의 소외된 이웃을 위해 식재료가 담긴 '情든든' KB박스를 전달했다고 27일 밝혔다.

전달식은 26일 강서구, 양천구, 노원구 지역 복지재단 관계자 및 KB증권 임직원들이 참석한 가운데 강서희망나눔복지재단에서 진행됐다.

이날 KB증권은 강서구, 양천구, 노원구 지역의 한부모 가정 600세대에게 전달할 식재료를 준비했다. 이날 활동을 포함해 지금까지 KB증권이 전달한 '情든든 KB박스'는 총 3370가구에 전해진 것으로 알려졌다.

KB증권은 2017년부터 설과 추석을 맞이해 'KB박스' 전달을 6년째 이어오고 있다.

노종갑 KB증권 상무는 "앞으로도 지역 사회의 소외된 이웃을 돌아보는 사회적 책임을 다할 것"이라며 “특히, 올해부터는 KB그린랜드, KB꽃길과 같은 식재·녹화사업 등 친환경 사회공헌사업도 확대 추진할 예정"이라고 말했다.

