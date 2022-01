◇ 본청

▶교육과정국장 전성화

◇ 교육장

▶광주하남교육지원청 김성미 ▶구리남양주교육지원청 최상익 ▶성남교육지원청 신승균 ▶안양과천교육지원청 김경관 ▶양평교육지원청 유승일 ▶화성오산교육지원청 박준석

◇ 직속기관장

▶경기도교육연수원장 김태성 ▶경기도언어교육연수원장 최현주 ▶경기도평화교육연수원장 조은옥

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr