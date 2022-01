JW중외제약, 약사 전용 온라인몰 'JWSHOP' 개설

프렌즈 아이드롭·하이맘밴드 등

[아시아경제 이관주 기자] JW중외제약은 약국 대상 온라인몰 'JWSHOP'을 오픈했다고 27일 밝혔다.

JWSHOP은 코로나19 유행에 따라 비대면 온라인 유통을 강화하기 위해 구축한 e-커머스 플랫폼이다.

JWSHOP에서는 인공눈물 '프렌즈 아이드롭'을 비롯해 상처 관리 밴드 '하이맘' 제품군, 종합감기약 '화콜', 종합비타민 '뉴먼트', 생리식염수 '크린클' 등 JW중외제약에서 판매하고 있는 일반의약품 전 품목을 취급한다. 염모제, 마스크, 체온계 등 의약외품과 의료기기도 함께 판매한다.

JW중외제약은 고객들의 편의를 높이기 위해 전국 직배송 시스템도 도입했다. 약국에서 온라인 주문을 한 다음 날 제품을 받아볼 수 있으며, 소액(5만원) 주문도 가능하다. 또 페이코(PAYCO) 포인트 결제 서비스를 적용해 주문 금액의 2% 포인트 적립 혜택을 제공하고, JWSHOP 카카오톡 채널을 통해 신제품·이벤트 등 다양한 소식을 전할 계획이다.

JW중외제약 관계자는 "제약업계에서도 비대면 구매, 판매관리 효율화를 꾀할 수 있는 온라인몰이 새로운 유통 채널로 주목받고 있다"며 "JWSHOP 오픈을 계기로 고객과의 소통을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

