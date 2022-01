광주북구, 민생경제 안정 종합대책 추진

일상과 경제 빠른 회복 목표



소상공인 지원 등 6대 분야 56개 대책 추진

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구는 침체한 지역경제 회복을 위해 ‘2022년도 민생경제 안정 종합대책’을 추진한다고 27일 밝혔다.

이에 올해 일상과 경제의 빠른 회복을 지원하고자 ▲소상공인 지원 ▲일자리 창출·고용 지원 ▲중소기업 지원 ▲재난취약계층 지원 및 복지 강화 ▲4차 산업 지원 ▲행정·재정 지원 등 6개 분야 56개 대책을 수립했다.

북구는 코로나19로 직접적인 피해를 겪고 있는 소상공인과 자영업자를 대상으로 아트테리어, 디딤돌 3무 특례보증, 전통시장·상점가 활성화 등 11개 경영회복 사업을 추진한다.

미취업자를 위한 지역 주도형 청년 일자리 사업, 지역산업 맞춤형 일자리 사업, 기업 연계 일자리 창출 사업 등 9개 대책을 통해 취업과 고용 활성화에 집중한다.

중소기업 특화분야 지원 사업, 예비창업자 자금 지원, 인증 획득비 지원, 화상 수출 상담소 운영 등 판로 개척과 기업하기 좋은 환경 만들기에 노력한다.

공공부문 일자리 사업, 청년 월세 한시 특별 지원, 찾아가는 금융상담실, 에너지 복지 사업 등 취약계층 지원과 복지도 강화한다.

인공지능 특화기업 지원, 신기술 조기 안정화 지원 등 4차 산업 선도 기업에 적극 투자하고 ‘4차 산업 미니클러스터’에 속한 산·학·연·관 인프라를 활용, 미래 산업을 육성한다.

지방재정 신속집행, 방역지원금 지급, 지방세 기한 연장, 상가 지역 주정차 단속 유예 등 행정?재정적 지원을 통해 생활 안정을 도모한다.

문인 청장은 “오미크론 급증으로 민생경제가 크게 악화하고 있다”며 “방역과 경제, 두 마리 토끼를 잡기 위해 선제적이고 적극적인 대책을 추진해나가겠다”고 말했다.

한편, 북구는 28일 민생경제 활성화 대책본부장인 박상백 부구청장 주재로 대책 회의를 열고 코로나19 상황에 따른 종합대책 추진 방향에 대해 논의할 예정이다.

