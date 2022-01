넥슨, 게임 테스트 전용 공간 신설…품질 강화 투자 확대

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨이 이용자 만족도와 신작 품질 강화를 위한 투자 확대에 나선다.

넥슨은 업계 최대 규모 게임 테스트 전용 공간을 판교 넥슨 사옥 인근에 신규 조성했다고 27일 밝혔다.

이 공간은 총 104대의 최신 사양 PC와 다목적 음향, 영상 시설을 구비한 업계 최대 규모의 테스트 전용 공간이다. PC방 콘셉트의 메인 테스트룸은 게임 몰입에 최적화된 환경을 구현했다.

두 곳의 별도 공간으로 조성된 옵저버룸은 특수 디스플레이 월을 통한 실시간 중계로 모든 참가자의 게임 플레이 화면 및 표정, 콘트롤 등의 다양한 정보 확인 및 수집이 가능해 보다 원활하고 정밀한 테스트 진행이 가능하다.

이 외에도 소규모 그룹의 참여를 목적으로 한 유저 테스트룸, 참여자의 추가 의견을 수집할 수 있는 그룹 인터뷰룸 등의 공간과 여러 편의 시설을 갖춰 다양한 테스트를 위한 최적의 공간을 제공한다.

이정헌 넥슨 대표는 "다양한 규모의 테스트 진행과 정밀한 유저 피드백 취합이 가능한 전용 공간이 마련돼 신작 개발에 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 양질의 프로젝트 개발 및 이용자 만족도 강화를 위한 R&D 투자를 확대해 갈 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr