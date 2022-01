두산重, 풍력실증센터에 8㎿급 해상풍력발전기 시제품 설치 완료

[아시아경제 정동훈 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 17,950 전일대비 50 등락률 +0.28% 거래량 1,622,716 전일가 17,900 2022.01.27 10:40 장중(20분지연) 관련기사 두산重, 독일서 1600억원 규모 폐자원 에너지화 플랜트 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일두산중공업, 이집트 해수담수화 시장 진출한다 close 이 전남 영광군 백수읍에 위치한 국가풍력실증센터에 8메가와트(㎿)급 해상풍력발전기 시제품 설치를 완료했다.

27일 업계에 따르면 두산중공업은 이달 말 이 발전기의 시운전을 시작해 오는 6월 국제인증을 취득하고 상용화 준비를 마칠 예정이다. 8㎿급 해상풍력발전기는 에너지기술평가원의 국책과제로 2018년부터 산학연 협력을 통해 개발된 것으로, 우리나라에 설치된 풍력발전기 가운데 최대 규모다.

블레이드(날개) 길이 100m와 타워 높이(130m)를 포함한 8MW 풍력발전기 전체 높이는 232.5m로 N서울타워(236.7m)와 비슷하다. 풍속 11m/s에서 8MW 출력이 가능하고, 평균풍속 6.5m/s에서도 이용률이 30% 이상인 고효율 제품이다.

두산중공업은 8㎿급 풍력발전기에 기어리스 방식(Gearless Type)인 직접구동형(Direct Drive) 발전기를 적용했다. 이 방식은 동력 전달장치를 단순하게 해 구조적 안정성과 에너지 효율을 높이고 유지보수 비용을 절감하는 장점이 있다.

박홍욱 두산중공업 파워서비스 BG장은 "유럽보다 평균 풍속은 낮고 태풍이 잦은 우리나라의 바람 환경에 특화된 모델을 개발해 왔으며 기존 3㎿, 5.5㎿급 모델에 더해 국내 최대 용량인 8㎿급 모델까지 라인업을 확대하게 됐다"며 "국내 풍력 기업들과 협력해 현재 70% 이상인 부품 국산화율을 더 높이고 국내 풍력발전 생태계 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.

산업통상자원부는 지난달 서남권 해상풍력 발전단지를 국내 최초 신재생에너지 집적화단지로 지정한 바 있다. 두산중공업은 전북 서남권 시범단지(400㎿)를 비롯한 해상풍력 확산에 발맞춰 국내 환경에 최적화한 8㎿ 풍력발전기를 개발해 왔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr