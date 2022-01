“예쁘다, 섹시해보인다” 여중생 제자에 문자 보낸 30대 교사, 경찰 휴대폰 압수 수사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 한 중학교에서 30대 남자 교사가 여학생들에게 상습 성추행한 혐의로 수사를 받고 있다.

학생들에게 부적절한 문자를 보내거나 대화를 했고, 성추행까지 한 사실이 드러나자 학교 측은 경찰에 수사 의뢰를 했고 경찰은 교사의 휴대폰을 압수해 포렌식 분석 중이다.

27일 부산 연제경찰서와 한 지역방송 매체에 따르면 연제구의 한 중학교 A교사가 여학생에게 부적절하고 성적인 내용의 SNS 메시지를 보냈다.

‘예쁘다’, ‘내 눈에만 예쁘면 돼’, ‘섹시해 보인다’ 등 노골적인 내용을 학생에게 보냈고 외모를 비하하는 대화도 서슴지 않은 것으로 알려졌다.

한 여학생은 “다리도 뚱뚱한데 치마를 왜 입냐”, “예전에 미성년자랑 잔 적 있다”는 등 말을 A교사로부터 듣고 부모에게 이런 사실들을 알렸다.

또 다른 여학생은 치마 위에 덮고 있었던 옷을 A교사가 계속 당기려고 하자 옆에 있던 친구가 “왜 그러세요, 놔주세요”라고 항의했더니 A교사는 “너는 볼 것도 없잖아”라고 했다는 것이다.

피해를 신고한 학생의 한 부모는 “학생들이 반항할 수 없는 심리를 이용한 전형적인 그루밍 성범죄라고 생각을 하고 있다”며 교사의 처벌을 주장했다.

1월 초 피해 학부모들의 항의에 학교 관계자는 대답 도중 “선생님이 잘생겼어요. 애들이 좋아하는 아이돌 스타일이에요”라는 엉뚱한 설명을 해 상담한 학부모를 분노하게 했다.

학교가 미온적으로 대응해 2차 가해까지 우려된다는 학부모들의 비판에 학교 측은 뒤늦게 교육청과 경찰에 신고했고, 해당 교사는 수업에서 배제된 상태이다.

학교 관계자는 “본인으로서는 친근하게 지내려고 그런 이야기를 한 것이고 애들을 어떻게 하려고 한 거는 아니다”는 해명을 해당 교사에게서 들었다고 했다.

경찰은 교사 A씨의 자택을 압수수색하고 휴대폰 디지털 포렌식에 들어갔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr