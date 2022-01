골프존파크 "설맞이 경품 순금 이벤트"

‘호랑이 스탬프 모으고 호랑이 기운 솟아나라’.

골프존파크가 다음달 6일까지 임인년 설맞이 이벤트(사진)를 실시한다. 매장에서 로그인 후 스트로크, 대회, 배틀존, 네트워크 플레이 모드 중 원하는 게임을 선택해 18홀 라운드를 완료하면 된다. 스탬프는 라운드 수와 관계없이 18홀 정상 종료 시 1일 1개 지급된다. 이벤트 기간 중 호랑이 스탬프(G스탬프) 개수(7개, 14개)에 따라 골프존파크 이용권, 환급형 마일리지 등이 경품으로 제공된다.

지급된 스탬프는 모바일 앱 내 선물상자에서 확인할 수 있다. ‘G스탬프 참여하러 가기’를 클릭한 후 모음판에 지급받은 스탬프를 등록해야 이벤트 응모가 가능하다. 5일간 라운드 횟수 상위 22명에게는 순금 1돈을 개별 지급한다. 골프존파크는 "설 명절에 가족과 함께 스크린골프도 즐기고 푸짐한 경품도 받아 가길 바란다"고 했다. 자세한 내용은 홈페이지 및 모바일 앱(APP)에 있다.