송영길 '광주 아파트 붕괴' 현장 방문 "역량 다할 것"(종합)

현대산업개발에 실종자 수색·피해 보상 책임지고 시행 주문



피해자 가족 "소방관 먼저 챙겨달라" 요청에 "그렇게 하겠다"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 송영길 더불어민주당 당 대표가 26일 광주 신축 아파트 붕괴 현장을 찾아 현장을 살피고 보다 적극적인 지원을 약속했다.

송 대표는 이날 오전 10시 30분께 현장에 도착했다.

실종자 가족 대표와 중앙사고수습본부(중수본) 관계자와 간담회장에서 현장 상황을 설명 받은 뒤 현대산업개발 측에 보다 적극적인 책임을 주문했다.

송 대표는 “현산의 명예와 사활을 걸고 신속한 수습과 실종자 수색, 안전, 그리고 여기 분양자들에 대한 피해 보상을 총 책임지고 시행해 달라”고 요청했다.

간담회를 마친 후 송 대표는 기자들을 만나 “현대산업개발은 징계와는 별개로 자체 명예를 위해서라도 수습과 피해보상을 철저하게 이행해야 한다”고 강조했다.

이어 “피해자 가족들은 오히려 소방대원들의 안전을 유의하면서 구조 작업을 진행해 달라고 수차례 요청했다”면서 “그 마음에 감동이었고 눈물이 났다”고 말했다.

또 “집권 여당으로서 피해자 가족들의 질책을 달게 받겠다”며 “수색과 사고 수습에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

더불어 “건축물 관리법 개정안은 통과됐지만 건설안전특별법과 하도급 문제를 다루는 건설산업기본법은 현재 국회에 계류 중이다”며 “최대한 심의에서 통과될 수 있도록 민주당이 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

앞서 송 대표는 간담회장으로 가는 도중 피해자 가족들이 있는 천막에 인사차 들리려고 했지만 가족들이 이를 거부하면서 한차례 소란이 나기도 했다.

이들은 송 대표 등이 나타나자 “왜 이제야 나타나느냐”면서 “호남이 민주당의 텃밭이라면 사고가 난 직후 가장 먼저 와야되는 것 아니냐”고 소리치기도 했다.

송 대표는 간담회가 끝난 후 실종자 가족들을 따로 만났다.

이들은 “소방관들을 먼저 챙겨주세요”라고 요청했고 송 대표는 “그렇게 하겠다. 힘내시라”고 답하면서 악수 후 헤어졌다.

가족들은 애초 항의한 이유에 대해 “복잡한 현장을 찾지 말고 중앙에서 할 일을 찾아 역량을 발휘해 달라는 뜻이었다”며 “민주당을 지지하고 사랑하니까 이러는 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr