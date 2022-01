삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 1,000 등락률 -0.93% 거래량 261,798 전일가 107,500 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 삼성물산, 지난해 영업익 1조1960억원…전년 比 39.5%↑삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급포스코-삼성물산-PIF, 사우디에서 그린수소 생산 사업 추진 close 은 올해 매출액 34조9000억원, 신규수주 11조7000억원을 달성할 것으로 전망한다고 26일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr