현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 2,000 등락률 -1.27% 거래량 72,704 전일가 157,500 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 현대글로비스, 보통주 1주당 3800원 현금배당 결정떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들[클릭 e종목] “현대글로비스, 4Q 영업이익 컨센서스 7% 상회” close 는 지난해 연결 기준으로 매출액 21조7795억8200만원, 영업이익 1조1262억4600만원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 31.8%, 70.1% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr