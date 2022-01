“ESG경영 이런 것” … ‘착한 임대인’ 불지핀 아이에스동서, 부산 남구 저소득층 교육지원 1억원 쾌척

3년 연속 남구청에 기부 릴레이, 코로나 방역지원·사회공헌 쭉

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 아이에스동서가 ESG경영 실천의 하나로 부산 남구에 1억원을 쾌척했다.

건설·환경·제조 종합기업인 아이에스동서는 26일 저소득, 차상위계층 학생을 지원하는 기부금을 3년 연속 남구청에 전달했다고 26일 밝혔다.

이날 오전 부산 남구청에서 박재범 남구청장과 아이에스동서(IS동서) 허석헌 대표이사 등 관계자들이 참석한 가운데 기부금 전달식을 가졌다.

기부금은 코로나19 장기화로 복지 사각지대에 놓인 저소득?취약계층 학생들의 교육지원사업에 사용될 예정이다.

아이에스동서는 지난해 코로나19로 지역아동센터 등 복지시설의 급식 중지로 결식아동 발생 소식을 접하고 3000만원 상당의 선불카드 300여장을 긴급 지원했다.

또 남구 지역주민센터 등과 협의해 지원이 필요한 급식시설과 지역아동들에게 1억2000만원을 전했다.

그 밖에 부산 지역사회와 어려움을 함께 극복하기 위해 다양한 지원사업을 선도적으로 이끌어오고 오고 있다.

코로나19 확산 첫해에 어려움을 겪고 있는 자영업자들을 위해 자사 보유분 용호동 더블유스퀘어 상가의 3개월 임대료 50%를 감면해 5억5000여만원가량 부담을 덜어줬다.

이는 착한 임대료 운동을 전국 최초로 시행한 캠페인의 출발점이 됐다.

부산시에 KF94 마스크 1만장과 부산지역 중구, 남구, 해운대구 등 주요 재래시장과 상인회에 5000만원 상당의 방역 및 긴급 구호물품을 전달하는 등 코로나로 어려움을 겪는 지역사회를 도왔다.

또 지난 연말, 15년째 인연을 맺고 있는 부산 사랑의열매를 통해 이웃돕기성금을 전달하는 등 부산지역에 소외된 이웃을 위한 지원을 꾸준히 실천하고 있다.

아이에스동서 허석헌 대표는 “취약계층 아이들에게 도움의 손길이 지속적으로 이어져야 한다”며 “도움이 필요한 곳에 따뜻한 손길이 갈 수 있도록 적극적인 사회공헌 활동을 펼치겠다”고 말했다.

아이에스동서는 친환경 건설에서 리사이클링을 통한 환경사업, 사회공헌활동 등 ESG경영 적극적으로 실천하고 있다.

권혁운 회장은 140억원 규모의 사재를 출연해 문암장학문화재단을 설립했었다. 재단은 계열사와 함께 지속가능한 미래를 위한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

장학금전달, 결식아동 지원 활동, 인재육성 지원사업, 교육환경 개선사업, 학대피해 아동지원사업, 범죄피해아동 예방과 지원사업 등 아동?청소년과 소외계층을 위한 다양한 지원사업을 전개하며 지금까지 400억원이 넘는 나눔 활동을 실천하고 있다.

지역발전에 기여하고 상생협력으로 사회적 책임과 함께 기업의 지속가능경영과 혁신성장을 이끌어 국가산업발전에 기여한 공으로 권 회장은 지난해 12월 ‘2021년 주택건설의날’ 기념행사에서 최고 영예인 금탑산업훈장을 홀로 받았다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr