SG세계물산은 자회사인 서울인에 130억원을 대여하기로 결정했다고 26일 공시했다.

이번 결정은 대여금 만기 연장으로 대여 총잔액은 370억원이다.

