광주 북부소방서, 설 명절 대비 현장지도 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주북부소방서(서장 김희철)는 26일 북구 관내 중점관리대상인 NC백화점에 대한 화재예방 현장지도 방문을 실시했다고 밝혔다.

중점관리대상이란 고층?대형 건물, 공장?창고, 다중이용업소 등 화재로부터 취약한 대상으로 화재예방 및 현장 대응 강화를 위해 합동 소방특별 조사, 현장지도방문, 안전환경 조성 위한 민·관 협의체 운영 등 집중 안전 관리를 실시한다.

이번 현장지도 방문은 설 명절을 앞두고 유동인구가 많은 판매시설을 방문하여 소방시설 등 소방안전 관리와 관계자 면담을 통해 화재예방 체계 확립에 중점을 두고 진행됐다.

주요 내용은 ▲피난ㆍ방화시설 유지관리 상태 점검 및 비상구 등 소방시설 불법행위 근절 ▲주도적 자율안전 관리 이행을 위한 자위소방대 초기 대응체계 지도 ▲난방 기구 등 전기제품 안전사용 및 화재 위험요인 사전 차단 ▲관계자 면담 및 화재안전 당부 등이다.

김희철 북부소방서장은 "관계자들의 소방시설 유지관리와 유사시 대응 체계 구축 등 자율안전 관리에 관심을 가져주시길 당부드린다"며 "지속적인 화재 예방활동과 안전대책으로 시민의 생명·재산 보호에 앞장서겠다"고 전했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr