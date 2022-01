'허위사실 공표 혐의' 오세훈 서울시장…경찰, 본격 수사 착수

26일 오전 현직 서울시청 직원 참고인 조사

관련 진술 확보 후 오 시장 소환 여부 결정

[아시아경제 유병돈 기자, 오규민 수습기자] 황운하 더불어민주당 의원이 오세훈 서울시장이 허위사실을 공표했다며 고소한 사건을 두고 경찰이 본격적인 수사에 나섰다.

서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 26일 오전부터 현직 서울시청 관계자를 소환해 참고인 조사를 벌이고 있다고 밝혔다.

앞서 오 시장은 지난해 9월 자신에 대한 선거법 위반 고발 사건을 수사 중인 경찰을 두고 "불법수사를 자행하는 공안 경찰에 항의한다"며 "과잉 압수수색에 이어 형사소송법 위반 등 수사 과정을 보면 청와대 하명에 따른 경찰의 기획사정 의혹이 있다"고 주장한 바 있다.

또 "문재인 대통령의 친구인 송철호 울산시장 후보를 당선시키기 위해 청와대 민정수석실, 검찰, 울산경찰청이 선거에 개입했다는 것이 검찰 수사에 의해 낱낱이 밝혀졌다"고도 주장했다.

이에 당시 울산경찰청장을 지낸 황 의원이 "아무런 근거 없이 경찰이 청와대 하명으로 자신을 겨냥한 불법 수사를 벌인다는 터무니없는 의혹을 제기했다"고 반발하며 고소장을 제출했다.

경찰은 이날 참고인 조사를 통해 관련 진술을 확보한 뒤 오 시장에 대한 소환 여부를 결정할 방침이다.

