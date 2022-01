'광주 아파트 붕괴' 현장서 실종자 추정 신체 일부분 확인

철근·콘크리트 겹겹…진입로 확보에 총력

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 신축 아파트 붕괴사고 수색이 16일째에 접어든 가운데 현장에서 실종자로 추정되는 신체 일부분이 확인됐다.

26일 중앙사고수습본부에 따르면 전날 오후 실종자의 것으로 추정되는 혈흔과 작업복이 발견된 근처에서 실종자 신체 일부분이 발견됐다.

중수본은 전날 오후 5시30분께 27층 안방으로 추정되는 지점에서 혈흔과 작업복 등 실종자의 흔적을 찾았다.

콘크리트·철근 등의 잔해로 인해 구조대원이 곧바로 투입되기 어려워 내시경 카메라를 사용해 추가 탐색한 결과 사람으로 추정된다고 판단했다.

이후 야간수색을 진행해 머리카락 등 신체 일부를 확인했다.

무너진 잔해물이 겹겹이 쌓여있어 구조에는 상당한 시간이 소요될 것으로 보고 있다.

현재 중수본은 발견 지점보다 위층인 28층을 통해 잔해물을 치우며 진입로를 확보하고 있다.

이일 소방청 119대응국장은 “실종자 가족분들로부터 ‘안전에 유의하면서 신속하게 구조해달라’는 당부를 받았다”면서 “전문가들과 함께 수색 방법을 모색하고 있다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr