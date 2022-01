마이더스AI, 前 경영진 사임

[아시아경제 박형수 기자] 마이더스AI는 마이더스파트너스 서석현 회장을 비롯해 이전 경영진이 일괄 사임했다고 26일 밝혔다.

마이더스AI 관계자는 "마이더스파트너스그룹은 단순 재무적 투자자"라며 "이사진 사임으로 불안요소가 소명될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이어 "사임한 이사진을 대신한 신규이사 선임으로 또다른 오해의 소지를 만들지 않기 위해 추가 등기이사 선임은 하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

남은 경영진이 사업을 추진하고 기업 성장을 통해 회사 가치가 제대로 평가받을 수 있기를 바란다고 관계자는 강조했다.

마이더스AI는 지난해 3분기 정보보안솔루션 사업 본격화와 비용 절감 등으로 흑자전환에 성공했다. 지난 24일 현금창출 능력을 보유한 제이슨앤컴퍼니를 인수해 연결자회사로 편입했다. 마이더스AI는 올해 안정적 실적 기반, 중장기 성장동력인 카나비스 사업을 본격 전개해 수익성을 극대화해 나갈 계획이다.

마이더스AI는 미국의 카나비스 사업을 위해 지난해 2월 카나비스 재배 및 추출시설을 운영 중인 멜로즈패실리티매니지먼트(MFM)를 인수했다. 같은해 12월에는 현지 카나비스 판매점 라이선스 인수를 위해 ‘KUSH’와 양해각서를 체결했다. 카나비스 상품 딜리버리 전문 기업 ‘버즈델리’ 인수를 위한 양해각서도 체결했다.

