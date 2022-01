광주 서구 화정4동 보장協, 어려운 이웃에 설 선물세트 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 화정4동 보장협의체(위원장 이석손)가 설 명절을 앞둔 지난 25일 관내 어려운 이웃들에게 ‘사랑 듬뿍 담은 설 선물세트’ 나눔행사를 진행했다.

26일 서구 화정4동에 따르면 이번 행사는 홀로 명절을 지내는 독거노인 세대, 중증장애인 등 소외 계층 40가구에 안부확인과 함께 떡국떡, 달걀, 곱창김, 참기름 등으로 정성스럽게 포장한 설 선물세트를 전달했다.

이석손 위원장은 “추운 겨울 외롭게 명절을 보내야 하는 주변의 돌봄 이웃들이 따뜻하게 떡국 한그릇을 드시면서 이웃의 따스함을 느끼는 설이 됐으면 좋겠다”고 전했다.

심효정 화정4동장은 “이 분들이 이웃들의 정이 담긴 선물 받으시고 조금이나마 위로가 됐으면 좋겠다”며 “앞으로도 복지사각 지대에 있는 이웃을 찾아내고 지원하는데 더 많이 노력하겠다”고 말했다.

한편 화정4동보장협의체는 행복반찬나눔, 키다리아저씨, 사랑나눔채소가게, 건강배달 안부배달, 김장김치나눔, 사랑의 동지죽 나눔 등 어려운 이웃을 돕기 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr