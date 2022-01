[비트코인 지금]美 주식 하락에도 소폭 상승

[아시아경제 지연진 기자]대표 가상화폐인 비트코인이 26일 소폭 오름세를 기록 중이다.

26일 국내 암호화폐 거래소 업비트에서 비트코인은 11시14분 기준 전일대비 0.27% 오른 4503만2000원에 거래되고 있다.

미국 연방준비제도(Fed)가 25~26일(현지시간) 올 첫 연방공개시장위원회(FOMC)를 개최하는 만큼 투자 심리가 위축되면서 밤사이 변동폭이 컸지만, 이날 오전부터 소폭 오름세를 보이고 있다.

앞서 비트코인은 미국증시와 동조화되면서 연일 하락세를 나타냈다. 글로벌 증시와 암호화폐 시장은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인상과 양적긴축을 예고하면서 위험자산에 대한 투자 심리가 위축되자 가파른 내리막을 보인 것이다.

하지만 일각에선 이번 약세가 단기적인 조정이라며 암호화폐 투자가 장기적인 이익이라고 발언하면서 시장 투자자들에게도 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 스카이브릿지 캐피탈의 앤서니 스카라무치 최고경영자(CEO)는 CNBC와의 인터뷰에서 "암호화폐 투자자들은 진정하고 장기투자를 지속해야 한다"며 "투자자들은 진정제를 먹고 비트코인을 장기적으로 보유하고 이더리움, 알고랜드 등이 장기적인 관점에서 투자에 유리할 것"이라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr