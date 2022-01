현대百, 꽃·와인·과일 설 선물세트 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 오는 31일까지 선물세트를 직접 들고가는 고객들을 겨냥해 꽃·와인·과일 등 설 선물세트 140여 종을 10~30% 할인 판매한다고 26일 밝혔다.

주요 상품은 꽃다발·과일 혼합 세트, 꽃바구니·로제 와인 세트, 현대 건강버섯 혼합세트 등이다. 곶감·버섯·장류 등도 최대 30% 할인해 선보인다.

현대백화점은 오는 31일까지 압구정본점 등 전국 6개 점포에서 선물세트를 구매하면 당일 바로 배송을 해주는 ‘명절 임박 배송 서비스’를 운영한다. 점포별 반경 5km 내에서 배송받는 고객이 대상으로, 주문 당일 오후 5시까지 주문하면 저녁에 바로 배송 받을 수 있다. 설 선물세트를 5만원 이상 구매하는 고객에게는 무료로 배송을 진행하고, 5만원 미만으로 구매한 고객들은 5000원을 내면 서비스 이용이 가능하다. 설 전날 휴점하는 무역센터점 등 전국 10개 점포는 설 연휴 전날인 30일까지 운영한다.

현대백화점 관계자는 “각 점별로 명절 선물을 준비하는 고객들의 쇼핑 편의를 제공하기 위해 명절 임박 배송 서비스를 운영 중에 있다”며 “선물세트를 아직 준비하지 못한 고객들을 위해 품목별로 다양한 프로모션도 진행한다”고 말했다.

