한화정밀기계, 북미 최대 SMT 전시회 참가…칩마운터 시장 공략

고속 칩마운터 'HM520'으로 고속기 브랜드 이미지 부각

스마트 팩토리 솔루션 'T-솔루션'으로 미국시장 적극 공략

[아시아경제 이혜영 기자] 한화정밀기계는 미국 샌디에고에서 열리는 'IPC APEX 2022' 전시회에 참가해 북미 시장 공략에 나선다고 26일 밝혔다.

이달 25일부터 27일(현지시간)까지 열리는 IPC APEX 전시회는 북미 최대 표면실장기술(SMT) 전시회다. 코로나19 여파로 2년 만에 개최되는 이번 행사에는 전 세계 400여개 제조사가 장비를 출품한다.

한화정밀기계는 이번 전시회에서 SMT 기능이 적용된 스마트 고속 칩마운터 'HM520'을 주력으로 한 인라인 솔루션과 인더스트리 4.0을 구체화한 스마트 팩토리 솔루션을 선보였다. 다품종 소량 생산 위주인 미국 중속기 시장 공략을 위해 중속기 모델 데칸(DECAN) S1과 이형 범용기 SM485 장비도 전시했다.

칩마운터는 스마트폰, 메모리 반도체, 미니 LED TV나 자동차 인포테인먼트 시스템, 전기차용 회로기판 등 각종 전자제품을 생산하는데 투입되는 필수 장비 중 하나다.

한화정밀기계는 미국 현지 고객들의 지능화·자동화 요구 사항에 맞춰 자체 개발한 통합 소프트웨어 'T-티 솔루션'도 선보였다. 검사기 장비와 정보를 연동해 장착 품질을 실시간으로 보정하는 'T-M2M(Machine To Machine)' 기능과 자재 정보와 가용 자원을 고려해 최적 생산 계획을 수립하는 'T-Production Planner ' 소프트웨어도 함께 소개했다.

다품종 소량 생산 환경인 미국 시장에 대응하면서도 공장 단위의 생산성과 편의성을 향상시킬 수 있는 멀티라인에 대한 최적 생산계획 수립, 모바일 어플리케이션 등 여러 신규 기능들도 선보여 호평을 받았다. 특히 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 활용해 원격으로 생산라인을 관리하는 'T-스마트' 솔루션도 전시, 생산 공정을 유기적으로 연결하고 지능·자동화한 스마트 팩토리 솔루션으로 주목을 끌었다.

한화정밀기계 산업용장비 사업부장 라종성 전무는 "최근 북미지역 대형 고객사 진입을 기점으로 미주 트렌드에 맞는 신기종 및 솔루션을 체계적으로 개발하고 현지 영업 네트워크를 활용한 공격적 영업 전략으로 미주 시장 점유율을 높여 나가겠다"고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr