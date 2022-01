스릭슨 ZX 컬러 에디션 "완벽한 퍼포먼스에 트렌디한 컬러까지"

"트렌디한 컬러를 더했다."

던롭스포츠코리아 스릭슨의 ‘ZX드라이버 NEW 컬러 에디션(사진)’이다. 클럽 헤드의 새깔을 기존 브레이브 레드(Brave Red)에 이어 다이나믹 그린(Dynamic Green), 스마트 블루(Smart Blue)로 재해석했다. 비거리와 정확성을 높이는 리바운드 프레임 (Rebound Frame)과 라이트웨이트 카본 크라운(Lightweight Carbon Crown) 등 퍼포먼스 혁신 기술이 동일하게 적용됐다.

최신상 인기 샤프트를 기본 스탁으로 제공한다. 다이나믹 그린과 스마트 블루엔 Tour AD UB(Up&Beyond)를 기본 장착한다. 헤드의 불필요한 움직임을 억제해 에너지 손실 없이 강한 임팩트를 실현한다. 브레이브 레드엔 중탄도와 로우 스핀을 완성하는 Tour AD HD다. 인기 샤프트 커스텀 오더 또한 추가 비용 없이 주문 할 수 있다. 전국 취급점에서 만날 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.