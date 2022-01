4·16민주시민교육원, 민주시민 교육자료 개발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 4ㆍ16민주시민교육원이 학교 민주시민교육을 위한 '4ㆍ16민주시민교육과정 운영 자료'를 개발했다.

이 자료는 4ㆍ16민주시민교육의 핵심 요소인 기억ㆍ공감, 비판적 사고, 참여를 주제로 한 토의ㆍ토론, 인문ㆍ독서, 프로젝트 등 3가지 영역으로 구성된 '교수-학습과정안'과 '온라인 영상 콘텐츠'로 구성됐다.

교수-학습과정안은 초등 5학년~중 1학년, 중 2학년~고 2학년으로 구분해 ▲청소년의 사회 참여 ▲기억과 민주시민 ▲안전한 마을 만들기 프로젝트 ▲약전으로 만나는 4ㆍ16이야기 ▲독자에서 필자로 등을 담고 있다.

또 온라인 영상 콘텐츠는 ▲민주시민지수 ▲모두의 인권 ▲내 목소리 내기 ▲책임을 다하는 사람들 ▲진짜 뉴스ㆍ가짜뉴스 등을 주제로 다루고 있다.

전명선 4ㆍ16민주시민교육원장은 "학교 현장에서 교육과정과 연계한 4ㆍ16민주시민교육 자료를 활용해 효과적인 일상 수업이 펼쳐짐으로써 학생이 민주시민으로 성장하는 데 도움이 될 것"이라며 "4ㆍ16 의미를 성찰하고 민주시민의 감성과 실천력을 키울 수 있도록 꾸준히 자료를 개발하고 지원하겠다"고 강조했다.

이번 교수-학습과정안과 영상은 4ㆍ16민주시민교육원 누리집에서 누구나 받아 볼 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr