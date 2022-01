SSG 닷컴, ‘언더마이카’ 항공점퍼 2차 단독판매

[아시아경제 전진영 기자] SSG닷컴이 26일 오전 10시 ‘언더마이카’의 신상 ‘ABABELL MA-1' 항공점퍼 2차 단독판매를 시작한다. 이는 지난해 12월 출시 30초 만에 준비한 세자리수 물량이 완판됐던 ‘발마칸 코트’에 이은 두 번째 판매다.

이번 판매는 지난 1차 판매와 동일하게 정해진 시간에 일시적으로 판매하는 ‘드롭(Drop)’ 방식이며, 준비한 재고가 모두 소진되면 판매는 조기 종료될 예정이다.

'MA-1' 재킷은 SSG닷컴 출시를 위해 특별제작된 상품이다. 어두운 녹색 계통의 ‘발삼 그린’ 색상을 적용했으며, 지퍼나 단추 등 부자재에 언더마이카의 디자인을 곳곳에 반영했다. 앞면 가슴과 등판 소매에는 벨크로 장식을 더했으며, 오버사이즈 피트로 제작해 여유있는 스타일로 연출할 수 있도록 했다. 가격은 31만 9000원이다.

SSG닷컴은 언더마이카와 같은 브랜드와 협업에 나선 것에 대해 “MZ 세대 고객층 유치에 직접적인 효과가 있기 때문”이라고 설명했다. SSG닷컴에 따르면 지난 언더마이카 1차 완판 당시 구매 고객의 약 80%는 10대부터 30대 사이에 집중된 것으로 나타났다.

향후 SSG 닷컴은 언더마이카를 비롯, 그동안 소개되지 않은 국내 디자이너 패션 브랜드와 다양한 협업을 진행하겠다는 계획이다. ‘드롭’이나 ‘드로우(Draw)' 같은 인기 판매 방식을 통해 10~30대 고객 유입을 늘려나갈 예정이며, 추후 논의를 통해 신세계백화점 등 관계사와 오프라인 팝업 스토어 운영도 검토한다.

임성대 SSG닷컴 패션MD팀 파트장은 “언더마이카를 시작으로 올해 약 500개에 달하는 국내 디자이너 패션 브랜드를 발굴해 입점시킬 계획”이라며 “기존에 보유하고 있는 ‘명품’부터 트렌디한 브랜드까지 모두 망라해 독보적인 패션 경쟁력을 확보할 것”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr