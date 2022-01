포스코건설, '더샵 청주그리니티' 견본주택 개관…내달 청약

포스코건설은 충북 청주에 공급하는 '더샵 청주그리니티'의 견본주택을 26일 개관하고 본격적인 분양에 들어간다고 25일 밝혔다.

이 단지는 충북 청주시 서원구 개신동 산 104-6번지 외 9필지 일대에 들어서는 아파트로 지하 3층~지상 최고 38층, 7개동, 총 1191가구 규모다. ▲63㎡ 128가구 ▲84㎡A 417가구 ▲84㎡B 141가구 ▲99㎡A 298가구 ▲99㎡B 94가구 ▲140㎡ 107가구 ▲160㎡ 3가구 ▲170㎡ 3가구다.

더샵 청주그리니티는 축구장 약 40배 규모의 구룡공원(약 28만㎡)이 가까운게 특징이다. 청주 도심권에 위치해 우수한 주거 인프라도 갖췄다. 단지와 인접한 1순환로, 서부로 이용시 청주 전역으로 이동하기 좋고 중부고속도로, 경부고속도로 등 광역 교통망도 탄탄하다.

더샵만의 입주민 커뮤니티 브랜드인 '샤피스퀘어'도 이목을 끈다. 피트니스, 사우나, 실내골프연습장 등으로 구성된 스포츠존, 독서실 및 멀티룸, 북카페가 조성되는 에듀존, 게스트하우스 및 시니어하우스, 키즈하우스 등이 들어서는 퍼블릭존을 갖췄다.

다음달 7일 특별공급을 시작으로 8일 1순위 해당지역, 9일 1순위 기타지역 청약이 진행된다. 다자녀가구, 신혼부부, 노부모부양자, 생애최초 등을 대상으로 하는 특별공급은 충북 거주자를 대상으로 한다. 1순위 해당지역 청약은 청주시 1년 이상 계속 거주자, 1순위 기타지역 청약은 청주시 1년 미만 거주자 및 충북 거주자가 대상이다. 당첨자는 다음달 16일 발표하며, 당첨자 계약은 3월 7~16일 10일간 진행된다.

분양 관계자는 "쾌적한 주거환경과 우수한 주변 편의시설을 모두 누릴 수 있는 입지에 들어서는 만큼 분양 전부터 고객들의 문의가 많다"며 "중소형부터 중대형까지 다양한 면적으로 선보여 가족 형태와 라이프스타일에 맞는 타입을 정할 수 있는 만큼 관심을 갖는 수요층의 범위가 넓은 점도 특징"이라고 말했다.

