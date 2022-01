[아시아경제 문혜원 기자] SRT(수서고속철) 운영사인 SR은 경로·장애인 고객을 대상으로 설 명절(이달 28일~다음 달 2일) 승차권 우선 예매를 진행한 결과 예매율이 74.9%를 기록했다고 18일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 설 명절 기간에는 SRT 창측 좌석만 판매된다.

예매 첫날은 대상 좌석 1만8380석 중 1만3779석이 예매됐다. SR은 경로·장애인 고객을 대상으로 판매 대상 좌석의 10%를 배정해 이날 우선 예매를 진행했다.

예매율은 지난해 추석과 비교하면 8.8%포인트, 지난해 설과 비교하면 25.4%포인트 상승했다.

SR은 이번 설 명절 승차권을 현장 판매 없이 100% 온라인 판매한다.

SR은 모든 고객을 대상으로 이달 19일 경부선, 20일 호남선 설 승차권을 판매한다. PC와 모바일 홈페이지를 통해서만 예약이 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr