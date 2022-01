"유산기부도 신탁으로 하세요"…신영證, 계명대와 맞손

유산기부신탁 및 계획기부 문화 발전 MOU 체결

[아시아경제 이민우 기자] 신영증권이 계명대와 손 잡고 유산기부신탁 및 계획기부 문화 활성화에 나선다.

신영증권이 계명대와 유산기부신탁 및 계획기부 문화 발전을 위한 업무 협약을 맺었다고 18일 밝혔다.

계획기부는 기부자의 부동산, 증권, 현금 등의 보유 재산을 자신의 뜻에 맞게 기부 방법을 상세하게 설계하는 방법이다. 유산기부신탁은 계획기부를 이행하는 대표 수단으로 기부자가 법률?세무 등의 전문가 상담을 통해 기부자산에 대한 통제권을 유지하면서도 자산승계계획까지 수립 및 실천하는 계약이다.

이번 협약을 통해 양측은 계획기부자를 발굴 및 연계하고, 유산기부신탁 프로그램을 운영하며 대중에게 홍보하는 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

예를 들어 계명대가 기부자를 발굴해 신영증권에 추천하면, 신영증권 패밀리 헤리티지 본부 전문가들은 기부자와 상담을 통해 적합한 신탁솔루션을 제공하는 식이다. 기부자는 생전에 신영증권을 통해 자산관리를 받고, 사후에는 계명대에 기부하는 형태의 신탁 계약을 맺을 수 있는 셈이다.

황성엽 신영증권 대표는 "고령사회 진입과 함께 '웰다잉(well-dying)'이 중요한 화두로 떠오르며 유산을 기부하고 싶어하는 사람이 늘어나고 있다"며 "유산기부신탁을 통해 부동산, 주식 등으로 기부재산의 폭을 넓히고 기부의지를 쉽게 실현하도록 함으로써 유산기부가 활성화될 것"이라고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr