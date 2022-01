한화손보, 카카오에서 모바일로 보험 가입한다

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 3,870 전일대비 20 등락률 -0.51% 거래량 43,398 전일가 3,890 2022.01.18 10:27 장중(20분지연) 관련기사 '천덕꾸러기' 자동차보험…판매 줄인 손보사들자사주 사들이는 보험사 CEO들…"내년에도 책임경영"(종합)보험사 CEO 자사주 매입…"내년에도 책임경영" close 은 카카오 플랫폼 기반 모바일 보험가입 서비스를 개발하고 미니보험 상품 'OK2500든든 운전자보험'을 판매한다고 18일 밝혔다.

카카오 플랫폼 기반 가입화면을 제공해 애플리케이션 설치 없이 보험을 가입할 수 있는 것이 특징이다. 그동안 고객이 모바일 기기를 통해 디지털 전용 보험을 가입하려면 설치부터 회원가입, 다량의 개인정보 입력 및 본인인증 등 복잡한 과정을 거쳐야 했다.

또 간단한 동의 절차로 고객정보를 자동으로 불러오는 등 입력과정을 간소화 했다. 개인화 보안링크(u-Link) 기술로 고객이 가입 중간에 이탈하더라도 마지막 정보 입력 시점부터 이어서 작성이 가능한 링크를 카카오 알림톡으로 전달해 불편함을 줄였다.

한화손보 관계자는 "고객이 보험을 더 쉽게 가입할 수 있도록 지속적으로 서비스를 개선하고 있다"며 "다른 디지털 보험상품에도 순차적으로 이 방식을 도입하며, 계약조회나 보험금 청구 등 다양한 서비스에도 적용할 계획”이라고 밝혔다.

