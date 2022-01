文대통령 '마지막 설 선물'은…문배주, 매실액, 오미자청, 밤

국가와 사회에 헌신한 1만5천명에 전달…김포, 광양, 문경, 부여 등 지역 특산물

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령의 임기 중 마지막 설 선물은 경기 김포의 문배주(또는 꿀), 전남 광양의 매실액, 경북 문경의 오미자청, 충남 부여의 밤 등 지역특산물로 구성됐다.

청와대는 18일 "문 대통령 내외는 설 명절을 맞아 코로나19 대응 등 국가와 사회를 위해 헌신하는 분들과 사회적 배려계층 등 1만5000여 명에게 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 선물을 보낸다"고 밝혔다.

오는 5월 퇴임을 앞둔 문 대통령은 이번 선물이 마지막 명절 선물이다. 문 대통령은 '임기 마지막 해 국민들 곁으로 돌아가기 전까지, 하루하루를 아끼는 마음으로 국정을 마무리하겠습니다'라는 내용이 담긴 설 인사 카드도 선물과 함께 보낼 예정이다.

설 선물은 코로나19 관련한 방역 현장 의료진, 백신 예방접종 현장업무 종사자, 사회복지업무 종사자, 각계 원로, 국가유공자와 사회적 배려 계층 등에 전달된다.

한편 유영민 대통령 비서실장과 서훈 국가안보실장도 코로나19로 판로가 어려운 중소상공인과 농축수산물 소비 확산을 위해 겨울철 현장업무에 종사자와 국정 협조자 등에 설 명절 선물을 보낼 계획이다.

청와대는 "농축수산물 직거래장터(온라인)를 통해 우리 농축수산물 소비 확산에 적극 참여했다"면서 "사회복지기관에도 사회적 거리두기를 준수하며 설 준비 생필품을 전달할 계획"이라고 전했다.

