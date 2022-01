한국물리학회 학부생 작품발표회, 경상국립대 물리학과 우수상 수상

4학년 김성욱, 김병훈, 박보경 학생



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 자연과학대학 물리학과 4학년 김성욱, 김병훈, 박보경 학생으로 구성된 팀이 2021년 2학기 한국물리학회 학부생 작품발표회에서 우수상(2등)을 받았다고 밝혔다.

이들 학생팀은 광결정을 직접 제작하고 그 구조와 광학적 특성을 연구했다. 이 연구는 물리학과 문제 해결기반학습(PBL) 과목인 ‘창의적 물리 연구 종합설계’에서 두 학기 동안 진행한 내용을 바탕으로 후속 연구를 포함하여 진행했다.

경상국립대에서 수행 중인 교육혁신 기반 대학 특성화 지원사업에서 물리학과가 주관하는 ‘융합 및 실무형과학기초인력양성사업단’의 지원을 받았다.

이 팀은 이 연구 결과를 바탕으로 다수의 교내 경진대회 2021 GNU 산학협력주간 캡스톤디자인 경진대회(동상), 2021 자연과학대학 학술창의력 경연대회(금상)에서도 그 우수성을 인정받은 바 있다.

김성욱 학생은 “단일 물질임에도 크기 및 모양에 따라, 그리고 어떤 규칙을 가지고 결합하는지에 따라 다양한 물리적 특성이 나타난다는 사실이 흥미로웠다.”라고 말했다.

김병훈 학생은 “다양한 교내외 경진대회에서 소정의 성과를 얻으면서 자신감을 가지게 되었다. 그리고 항상 격려하고 응원해 주신 지도교수님께 감사드린다.”라고 말했다.

박보경 학생은 “지금까지 공부한 물리 지식을 이용하여 실험적으로 구현된 광결정의 광학적 특성을 계산할 수 있었으며, 이론 계산과 실험 측정 결과가 잘 일치한다는 사실이 인상적이었다.”라고 말했다.

지도를 맡은 정미윤 교수는 “두 학기라는 짧지 않은 시간 동안 성실하게 노력한 김성욱, 김병훈, 박보경 학생에게 고마움을 표하며 본인들이 성취한 연구 결과에 자부심을 느끼고 앞으로도 계속 노력해 주기 바란다.”라고 말했다.

