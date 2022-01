하남시, '경기도경제과학진흥원 동부권역센터' 유치 나서

부시장 총괄단장으로 TF팀 구성

[아시아경제 라영철 기자] 경기 하남시가 새롭게 신설하는 경기도경제과학진흥원 동부권역센터 유치에 나섰다.

하남시는 "지난 12일 신욱호 부시장을 총괄단장으로 하는 동부권역센터 유치 TF팀을 구성했다"며 17일 이같이 밝혔다.

동부권역센터는 중소기업에 성장 기회와 현장 중심의 기업지원 서비스를 제공하고 창업, 교육, 수출기업 지원 등 경제와 과학기술 진흥 분야 지원 역할을 맡는다.

이번 공모는 하남, 광주, 남양주, 여주, 구리, 양평 6개 시·군을 대상으로 이달 18일까지 유치 신청을 받아 이달 말 외부심사를 통해 지역을 결정하고 오는 3월 개소 예정이다.

신욱호 부시장은 "하남시는 지난해 경기거점벤처센터 유치 공모에 선정돼 올 3월 개소를 목표로 현재 리모델링을 통한 공간 조성작업을 하고 있어 벤처기업에 대한 창업단계별 지원이 가능한 체계를 구축했다"고 말했다.

