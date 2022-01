KT&G, 청년 인재 발굴 위한 ‘월드클래스 10년 프로젝트’ 업무협약

[아시아경제 임혜선 기자] KT&G가 부산광역시·부산테크노파크와 ‘월드클래스 10년 프로젝트’ 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

‘월드클래스 10년 프로젝트’는 부산지역 청년 인재들이 글로벌 리더로 도약할 수 있도록 발굴하고 육성하는 프로그램으로, 2030년까지 매년 △문화예술 △전문가 △이슈리더 분야에 응모한 지원자 중 총 3명을 선정해 3년간 역량개발을 지원한다.

이날 협약식에는 이상학 KT&G 지속경영본부장(부사장)과 김윤일 부산광역시 경제부시장, 김형균 부산테크노파크 원장이 참석했다. 이번 업무협약에 따라 KT&G는 ‘상상마당 부산’을 통해 사업홍보 및 청년 인재 발굴, 컨설팅, 선정자 역량 개발 등을 지원할 계획이다. 특히, 각 기관은 이번 협약으로 부산지역의 잠재력 있는 청년 인재들이 글로벌 리더 및 세계적인 인재로 성장할 수 있도록 상호 협력 체계를 구축해 나갈 방침이다.

KT&G는 청년 창업가들의 성장을 지원하기 위해 사회혁신 창업가 육성 프로그램인 ‘상상스타트업캠프’를 2017년부터 운영해왔다. 올해로 6기가 운영되고 있으며 지금까지 총 97개 창업팀 배출, 고용창출 745명, 누적 매출 약 200억원을 달성했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr