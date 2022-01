“설 선물은 라방으로”…롯데百, 총 50회 방송 편성

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 이번 설을 맞아 총 50회의 설 특집 라이브 방송을 통해 다양한 상품과 특별한 혜택을 선보인다고 17일 밝혔다.

오는 18일엔 유명 건강 브랜드 ‘세노비스’의 베스트셀러 제품을 최대 41% 할인 판매한다. 21일엔 스타 셰프인 ‘구본길’ 셰프가 직접 출연하여 생중계로 요리를 시연하며, 롯데백화점 단독 정육 세트를 최대 22% 할인된 가격에 선보인다. 25일엔 프리미엄 제품들을 모아 ‘설 마중 리미티드 상품전’을 진행한다. 대표상품으로 ‘롯데 L.-No.9 명품 세트’, ‘모슬포 명품 옥돔 세트’ ‘콤피타 UMF 25+ 마누카꿀’ 등을 준비했다.

롯데백화점에 따르면 라이브 방송 채널인 ‘백라이브(100LIVE)’ 조회수는 지난해 월 평균 80만을 기록하며 전년 대비 60% 이상 증가했다. 특히 명절 시즌에는 평균 조회수와 주문량이 평소보다 약 2배 가량 높은 것으로 분석됐다.

롯데백화점 관계자는 "코로나19로 온 가족이 다 함께 모이기 어렵다는 점을 반영하여 상품 선정부터 방송 구성까지 심혈을 기울여 준비했다"며 “라이브 방송을 통해서 조금이나마 명절 분위기를 느끼실 수 있길 바란다”고 말했다.

