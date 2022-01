文대통령, UAE 왕세제 회담 불발…천궁-Ⅱ 수출

UAE 측이 양해 구해 "불가피한 사유"…천궁-Ⅱ, 4조원대로 최대액 수출

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아부다비 왕세제의 한국-아랍에미리트(UAE) 정상회담이 취소됐다. UAE 측에서 불가피한 사유가 있다면서 양해를 구한 것으로 알려졌다.

청와대 핵심 관계자는 16일(현지시간) 기자들을 만난 자리에서 17일 정상회담을 계획하고 있었으나 왕세제가 불가피한 사정으로 참석을 못하게 됐다고 전했다. 청와대는 UAE 측에서 정중하게 양해를 구해왔다고 전했으나 구체적인 내용은 밝히지 않았다.

UAE 측은 'unforeseen and urgent matter of state'(뜻밖의 긴급한 상황)라고 밝힌 것으로 알려졌다.

한편 방위사업청은 16일(현지시간) UAE 국방부가 한국의 천궁-Ⅱ(M-SAM2, 중거리 지대공미사일) 획득을 결정하면서 국내 방산업체인 LIG넥스원, 한화시스템, 한화디펜스와 UAE TTI사와 각각 계약이 체결됐다고 밝혔다.

계약 규모는 35억 달러(약 4조1000억 원) 상당으로 국산 단일무기 계약 건으로는 최대 규모인 것으로 알려졌다.

문 대통령은 16일(현지시간) 두바이 엑스포 행사장에서 무함마드 빈 라시드 알막툼 UAE 총리 겸 두바이 군주와의 회담에서 천궁-Ⅱ 구매계약이 확정된 것과 관련해 "원활하게 사업이 진행돼 기쁘다"고 밝혔다.

