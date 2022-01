MBC를 항의 방문한 국민의힘 김기현 원내대표가 14일 서울 상암동 MBC 앞에서 발언하고 있다. 이날 MBC는 윤석열 국민의힘 대선 후보 부인 김건희 씨의 '7시간 통화 녹음' 내용을 보도한다고 예고했다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.